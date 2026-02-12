Indogulf Cropsciences consolidated net profit rises 5.46% in the December 2025 quarter

Sales rise 17.02% to Rs 116.10 croreNet profit of Indogulf Cropsciences rose 5.46% to Rs 3.86 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 3.66 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 17.02% to Rs 116.10 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 99.21 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales116.1099.21 17 OPM %10.0910.14 -PBDT9.946.68 49 PBT7.224.64 56 NP3.863.66 5
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content