Krishival Foods consolidated net profit rises 433.91% in the December 2025 quarter

Sales rise 36.03% to Rs 74.41 croreNet profit of Krishival Foods rose 433.91% to Rs 6.14 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.15 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 36.03% to Rs 74.41 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 54.70 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales74.4154.70 36 OPM %12.235.48 -PBDT10.342.86 262 PBT8.291.57 428 NP6.141.15 434
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content