IRB Infrastructure Developers consolidated net profit declines 96.50% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 13 2026 | 5:56 PM IST
Sales decline 7.62% to Rs 1871.17 crore

Net profit of IRB Infrastructure Developers declined 96.50% to Rs 210.79 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 6026.11 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 7.62% to Rs 1871.17 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2025.44 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1871.172025.44 -8 OPM %54.6448.59 -PBDT627.07587.79 7 PBT337.66322.70 5 NP210.796026.11 -97

First Published: Feb 13 2026 | 5:56 PM IST

