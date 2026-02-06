Associate Sponsors

Kritika Wires standalone net profit declines 23.11% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 06 2026 | 9:13 AM IST
Sales decline 9.95% to Rs 161.13 crore

Net profit of Kritika Wires declined 23.11% to Rs 1.63 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2.12 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 9.95% to Rs 161.13 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 178.93 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales161.13178.93 -10 OPM %1.761.60 -PBDT3.253.99 -19 PBT2.222.85 -22 NP1.632.12 -23

First Published: Feb 06 2026 | 9:13 AM IST

