Kritika Wires standalone net profit declines 23.11% in the December 2025 quarter

Sales decline 9.95% to Rs 161.13 croreNet profit of Kritika Wires declined 23.11% to Rs 1.63 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2.12 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 9.95% to Rs 161.13 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 178.93 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales161.13178.93 -10 OPM %1.761.60 -PBDT3.253.99 -19 PBT2.222.85 -22 NP1.632.12 -23
