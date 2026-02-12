Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Lesha Industries standalone net profit rises 40.00% in the December 2025 quarter

Lesha Industries standalone net profit rises 40.00% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 12 2026 | 3:06 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 146.67% to Rs 1.11 crore

Net profit of Lesha Industries rose 40.00% to Rs 0.07 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.05 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 146.67% to Rs 1.11 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.45 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1.110.45 147 OPM %-7.21-26.67 -PBDT0.070.06 17 PBT0.070.06 17 NP0.070.05 40

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Binny Mills reports standalone net loss of Rs 2.73 crore in the December 2025 quarter

Asia Capital standalone net profit declines 44.44% in the December 2025 quarter

Narendra Properties standalone net profit rises 900.00% in the December 2025 quarter

Raunaq International reports standalone net loss of Rs 0.50 crore in the December 2025 quarter

J A Finance reports standalone net loss of Rs 0.06 crore in the December 2025 quarter

First Published: Feb 12 2026 | 3:06 PM IST

Explore News

Next Story