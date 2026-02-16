Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Magnum Ventures standalone net profit declines 96.89% in the December 2025 quarter

Magnum Ventures standalone net profit declines 96.89% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 16 2026 | 11:18 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales decline 1.24% to Rs 101.88 crore

Net profit of Magnum Ventures declined 96.89% to Rs 0.26 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 8.37 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 1.24% to Rs 101.88 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 103.16 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales101.88103.16 -1 OPM %18.3919.69 -PBDT8.9412.57 -29 PBT-1.970.91 PL NP0.268.37 -97

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Veer Energy & Infrastructure standalone net profit rises 414.29% in the December 2025 quarter

Supra Pacific Financial Services standalone net profit rises 4080.00% in the December 2025 quarter

Fourth Generation Information Systems reports standalone net loss of Rs 0.18 crore in the December 2025 quarter

Velox Shipping and Logistics standalone net profit rises 271.43% in the December 2025 quarter

Duke Offshore reports standalone net profit of Rs 0.89 crore in the December 2025 quarter

First Published: Feb 16 2026 | 11:18 AM IST

Explore News

Next Story