Mahindra EPC Irrigation consolidated net profit rises 2.20% in the December 2025 quarter

Sales rise 14.76% to Rs 93.47 croreNet profit of Mahindra EPC Irrigation rose 2.20% to Rs 6.49 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 6.35 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 14.76% to Rs 93.47 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 81.45 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales93.4781.45 15 OPM %11.1911.86 -PBDT11.529.34 23 PBT10.748.53 26 NP6.496.35 2
