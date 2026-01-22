Maithon Power standalone net profit rises 47.23% in the December 2025 quarter

Sales rise 8.59% to Rs 694.91 croreNet profit of Maithon Power rose 47.23% to Rs 107.51 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 73.02 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 8.59% to Rs 694.91 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 639.92 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales694.91639.92 9 OPM %29.8222.25 -PBDT178.87125.02 43 PBT125.1982.74 51 NP107.5173.02 47
