Mankind Pharma consolidated net profit rises 7.50% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 13 2026 | 2:32 PM IST
Sales rise 11.52% to Rs 3567.20 crore

Net profit of Mankind Pharma rose 7.50% to Rs 408.75 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 380.23 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 11.52% to Rs 3567.20 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 3198.79 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales3567.203198.79 12 OPM %25.7725.51 -PBDT838.19675.50 24 PBT615.59488.33 26 NP408.75380.23 8

First Published: Feb 13 2026 | 2:32 PM IST

