Maruti Suzuki India consolidated net profit rises 4.08% in the December 2025 quarter

Sales rise 29.16% to Rs 47537.20 croreNet profit of Maruti Suzuki India rose 4.08% to Rs 3879.10 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 3726.90 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 29.16% to Rs 47537.20 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 36805.10 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales47537.2036805.10 29 OPM %11.7213.79 -PBDT6651.906155.00 8 PBT4917.304726.00 4 NP3879.103726.90 4
