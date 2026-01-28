Associate Sponsors

Home / Markets / Capital Market News / Maruti Suzuki India consolidated net profit rises 4.08% in the December 2025 quarter

Maruti Suzuki India consolidated net profit rises 4.08% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Jan 28 2026 | 3:05 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 29.16% to Rs 47537.20 crore

Net profit of Maruti Suzuki India rose 4.08% to Rs 3879.10 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 3726.90 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 29.16% to Rs 47537.20 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 36805.10 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales47537.2036805.10 29 OPM %11.7213.79 -PBDT6651.906155.00 8 PBT4917.304726.00 4 NP3879.103726.90 4

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Bharat Electronics consolidated net profit rises 20.45% in the December 2025 quarter

Aditya Birla Real Estate reports consolidated net loss of Rs 72.85 crore in the December 2025 quarter

CSB Bank Ltd leads losers in 'A' group

Indices trade marginally higher; realty shares jump

Rama Petrochemicals reports consolidated net loss of Rs 1.85 crore in the December 2025 quarter

First Published: Jan 28 2026 | 3:05 PM IST

Explore News

Next Story