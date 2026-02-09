Associate Sponsors

Mathew Easow Research Securities standalone net profit declines 50.00% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 09 2026 | 9:05 AM IST
Sales decline 13.25% to Rs 0.72 crore

Net profit of Mathew Easow Research Securities declined 50.00% to Rs 0.01 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.02 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 13.25% to Rs 0.72 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.83 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales0.720.83 -13 OPM %63.8985.54 -PBDT0.010.03 -67 PBT0.010.03 -67 NP0.010.02 -50

First Published: Feb 09 2026 | 9:05 AM IST

