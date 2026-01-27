Associate Sponsors

Monolithisch India standalone net profit rises 25.89% in the December 2025 quarter

Last Updated : Jan 27 2026 | 6:04 PM IST
Sales rise 17.49% to Rs 30.77 crore

Net profit of Monolithisch India rose 25.89% to Rs 4.96 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 3.94 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 17.49% to Rs 30.77 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 26.19 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales30.7726.19 17 OPM %22.8522.72 -PBDT7.355.89 25 PBT6.685.49 22 NP4.963.94 26

First Published: Jan 27 2026 | 6:04 PM IST

