D B Corp consolidated net profit declines 19.20% in the December 2025 quarter

Sales decline 5.82% to Rs 605.27 croreNet profit of D B Corp declined 19.20% to Rs 95.51 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 118.21 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 5.82% to Rs 605.27 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 642.65 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales605.27642.65 -6 OPM %22.3327.57 -PBDT153.59184.46 -17 PBT128.76160.05 -20 NP95.51118.21 -19
