MRP Agro standalone net profit declines 48.45% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 09 2026 | 9:06 AM IST
Sales decline 70.44% to Rs 14.14 crore

Net profit of MRP Agro declined 48.45% to Rs 1.50 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2.91 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 70.44% to Rs 14.14 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 47.83 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales14.1447.83 -70 OPM %16.839.07 -PBDT2.404.33 -45 PBT2.013.89 -48 NP1.502.91 -48

First Published: Feb 09 2026 | 9:06 AM IST

