Balkrishna Paper Mills reports standalone net loss of Rs 0.21 crore in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 09 2026 | 9:05 AM IST
Sales rise 163.08% to Rs 1.71 crore

Net Loss of Balkrishna Paper Mills reported to Rs 0.21 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 1.81 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 163.08% to Rs 1.71 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.65 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1.710.65 163 OPM %-16.96-30.77 -PBDT-2.01-1.43 -41 PBT-2.01-1.43 -41 NP-0.21-1.81 88

First Published: Feb 09 2026 | 9:05 AM IST

