Star Delta Transformers standalone net profit declines 3.74% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 09 2026 | 9:05 AM IST
Sales rise 61.03% to Rs 52.77 crore

Net profit of Star Delta Transformers declined 3.74% to Rs 2.06 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2.14 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 61.03% to Rs 52.77 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 32.77 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales52.7732.77 61 OPM %6.8410.53 -PBDT3.733.43 9 PBT3.503.20 9 NP2.062.14 -4

