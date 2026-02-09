Associate Sponsors

Sikko Industries standalone net profit rises 59.23% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 09 2026 | 9:05 AM IST
Sales rise 42.91% to Rs 16.72 crore

Net profit of Sikko Industries rose 59.23% to Rs 2.07 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.30 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 42.91% to Rs 16.72 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 11.70 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales16.7211.70 43 OPM %16.3317.61 -PBDT2.982.00 49 PBT2.841.83 55 NP2.071.30 59

First Published: Feb 09 2026 | 9:05 AM IST

