MSTC consolidated net profit declines 79.52% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 12 2026 | 9:16 AM IST
Sales rise 8.98% to Rs 88.43 crore

Net profit of MSTC declined 79.52% to Rs 51.37 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 250.85 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 8.98% to Rs 88.43 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 81.14 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales88.4381.14 9 OPM %56.4558.17 -PBDT68.2062.25 10 PBT65.4560.28 9 NP51.37250.85 -80

First Published: Feb 12 2026 | 9:16 AM IST

