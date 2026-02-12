MSTC consolidated net profit declines 79.52% in the December 2025 quarter

Sales rise 8.98% to Rs 88.43 croreNet profit of MSTC declined 79.52% to Rs 51.37 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 250.85 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 8.98% to Rs 88.43 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 81.14 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales88.4381.14 9 OPM %56.4558.17 -PBDT68.2062.25 10 PBT65.4560.28 9 NP51.37250.85 -80
