Baba Arts standalone net profit declines 82.14% in the December 2025 quarter

Sales rise 148.60% to Rs 2.66 croreNet profit of Baba Arts declined 82.14% to Rs 0.05 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.28 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 148.60% to Rs 2.66 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.07 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales2.661.07 149 OPM %-4.896.54 -PBDT0.080.39 -79 PBT0.060.37 -84 NP0.050.28 -82
