Associate Sponsors

Home / Markets / Capital Market News / New Delhi Television reports consolidated net loss of Rs 80.25 crore in the December 2025 quarter

New Delhi Television reports consolidated net loss of Rs 80.25 crore in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Jan 29 2026 | 9:11 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 13.31% to Rs 150.41 crore

Net Loss of New Delhi Television reported to Rs 80.25 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 55.69 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 13.31% to Rs 150.41 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 132.74 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales150.41132.74 13 OPM %-40.88-31.42 -PBDT-65.84-45.87 -44 PBT-74.81-53.89 -39 NP-80.25-55.69 -44

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Cochin Shipyard consolidated net profit declines 18.26% in the December 2025 quarter

Borosil Renewables reports consolidated net profit of Rs 100.10 crore in the December 2025 quarter

Samhi Hotels standalone net profit rises 573.08% in the December 2025 quarter

Flomic Global Logistics standalone net profit declines 31.86% in the December 2025 quarter

SKP Securities standalone net profit rises 59.28% in the December 2025 quarter

First Published: Jan 29 2026 | 9:11 AM IST

Explore News

Next Story