Yamuna Syndicate consolidated net profit rises 227.82% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 17 2026 | 9:06 AM IST
Sales rise 10.68% to Rs 16.58 crore

Net profit of Yamuna Syndicate rose 227.82% to Rs 31.93 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 9.74 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 10.68% to Rs 16.58 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 14.98 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales16.5814.98 11 OPM %2.052.07 -PBDT32.4510.00 225 PBT32.439.97 225 NP31.939.74 228

First Published: Feb 17 2026 | 9:06 AM IST

