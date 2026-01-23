Home / Markets / Capital Market News / Swastika Investmart consolidated net profit declines 39.61% in the December 2025 quarter

Swastika Investmart consolidated net profit declines 39.61% in the December 2025 quarter

Last Updated : Jan 23 2026 | 9:06 AM IST
Sales decline 17.80% to Rs 28.08 crore

Net profit of Swastika Investmart declined 39.61% to Rs 3.69 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 6.11 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 17.80% to Rs 28.08 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 34.16 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales28.0834.16 -18 OPM %29.0231.56 -PBDT5.478.63 -37 PBT5.228.32 -37 NP3.696.11 -40

First Published: Jan 23 2026 | 9:06 AM IST

