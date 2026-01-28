Park Medi World consolidated net profit rises 11.38% in the December 2025 quarter

Sales rise 17.76% to Rs 409.97 croreNet profit of Park Medi World rose 11.38% to Rs 50.78 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 45.59 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 17.76% to Rs 409.97 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 348.13 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales409.97348.13 18 OPM %24.2523.78 -PBDT93.5781.83 14 PBT78.2766.81 17 NP50.7845.59 11
