Pidilite Industries consolidated net profit rises 11.87% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 04 2026 | 9:08 AM IST
Sales rise 10.12% to Rs 3709.91 crore

Net profit of Pidilite Industries rose 11.87% to Rs 618.01 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 552.42 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 10.12% to Rs 3709.91 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 3368.91 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales3709.913368.91 10 OPM %24.1023.69 -PBDT946.46841.26 13 PBT845.47751.76 12 NP618.01552.42 12

First Published: Feb 04 2026 | 9:07 AM IST

