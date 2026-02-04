Pidilite Industries consolidated net profit rises 11.87% in the December 2025 quarter

Sales rise 10.12% to Rs 3709.91 croreNet profit of Pidilite Industries rose 11.87% to Rs 618.01 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 552.42 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 10.12% to Rs 3709.91 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 3368.91 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales3709.913368.91 10 OPM %24.1023.69 -PBDT946.46841.26 13 PBT845.47751.76 12 NP618.01552.42 12
