Pitti Engineering consolidated net profit declines 1.88% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 06 2026 | 9:11 AM IST
Sales rise 15.05% to Rs 477.42 crore

Net profit of Pitti Engineering declined 1.88% to Rs 28.22 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 28.76 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 15.05% to Rs 477.42 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 414.98 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales477.42414.98 15 OPM %16.9516.13 -PBDT66.3159.76 11 PBT39.6938.66 3 NP28.2228.76 -2

First Published: Feb 06 2026 | 9:11 AM IST

