Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Jost's Engineering Company consolidated net profit declines 72.12% in the December 2025 quarter

Jost's Engineering Company consolidated net profit declines 72.12% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 06 2026 | 9:11 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 50.28% to Rs 78.22 crore

Net profit of Jost's Engineering Company declined 72.12% to Rs 1.16 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 4.16 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 50.28% to Rs 78.22 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 52.05 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales78.2252.05 50 OPM %8.4914.83 -PBDT5.746.96 -18 PBT4.176.19 -33 NP1.164.16 -72

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Aditya Birla Fashion & Retail reports standalone net loss of Rs 61.57 crore in the December 2025 quarter

Prime Fresh consolidated net profit rises 149.72% in the December 2025 quarter

Commercial Syn Bags consolidated net profit rises 70.45% in the December 2025 quarter

Repco Home Finance consolidated net profit rises 2.01% in the December 2025 quarter

Disa India consolidated net profit rises 51.70% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 06 2026 | 9:11 AM IST

Explore News

Next Story