Jost's Engineering Company consolidated net profit declines 72.12% in the December 2025 quarter

Sales rise 50.28% to Rs 78.22 croreNet profit of Jost's Engineering Company declined 72.12% to Rs 1.16 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 4.16 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 50.28% to Rs 78.22 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 52.05 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales78.2252.05 50 OPM %8.4914.83 -PBDT5.746.96 -18 PBT4.176.19 -33 NP1.164.16 -72
