Commercial Syn Bags consolidated net profit rises 70.45% in the December 2025 quarter

Sales rise 12.71% to Rs 97.48 croreNet profit of Commercial Syn Bags rose 70.45% to Rs 6.00 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 3.52 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 12.71% to Rs 97.48 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 86.49 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales97.4886.49 13 OPM %12.4010.93 -PBDT10.086.84 47 PBT7.354.20 75 NP6.003.52 70
