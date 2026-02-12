Weizmann consolidated net profit rises 19.10% in the December 2025 quarter

Sales decline 0.42% to Rs 28.46 croreNet profit of Weizmann rose 19.10% to Rs 2.37 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.99 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 0.42% to Rs 28.46 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 28.58 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales28.4628.58 0 OPM %16.7614.66 -PBDT4.693.89 21 PBT3.543.19 11 NP2.371.99 19
