Prataap Snacks reports standalone net profit of Rs 3.25 crore in the December 2025 quarter

Sales rise 3.74% to Rs 459.25 croreNet profit of Prataap Snacks reported to Rs 3.25 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 37.93 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 3.74% to Rs 459.25 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 442.69 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales459.25442.69 4 OPM %4.42-1.22 -PBDT21.85-4.29 LP PBT5.48-21.80 LP NP3.25-37.93 LP
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content