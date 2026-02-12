Praveg standalone net profit rises 11.26% in the December 2025 quarter

Sales rise 71.03% to Rs 73.61 croreNet profit of Praveg rose 11.26% to Rs 8.50 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 7.64 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 71.03% to Rs 73.61 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 43.04 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales73.6143.04 71 OPM %26.3139.66 -PBDT17.2915.74 10 PBT9.1510.25 -11 NP8.507.64 11
