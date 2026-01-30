Associate Sponsors

R M Drip & Sprinklers Systems consolidated net profit rises 36.81% in the December 2025 quarter

Last Updated : Jan 30 2026 | 9:09 AM IST
Sales rise 55.05% to Rs 74.64 crore

Net profit of R M Drip & Sprinklers Systems rose 36.81% to Rs 14.05 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 10.27 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 55.05% to Rs 74.64 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 48.14 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales74.6448.14 55 OPM %30.2430.91 -PBDT21.7614.39 51 PBT20.9213.65 53 NP14.0510.27 37

First Published: Jan 30 2026 | 9:09 AM IST

