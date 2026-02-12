Rajshree Sugars & Chemicals reports standalone net loss of Rs 9.19 crore in the December 2025 quarter

Sales rise 20.69% to Rs 97.99 croreNet Loss of Rajshree Sugars & Chemicals reported to Rs 9.19 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 20.44 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 20.69% to Rs 97.99 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 81.19 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales97.9981.19 21 OPM %-11.03-21.05 -PBDT-11.98-14.56 18 PBT-17.82-20.44 13 NP-9.19-20.44 55
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content