Amit Securities consolidated net profit rises 281.82% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 12 2026 | 9:10 AM IST
Sales rise 33.78% to Rs 0.99 crore

Net profit of Amit Securities rose 281.82% to Rs 0.42 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.11 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 33.78% to Rs 0.99 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.74 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales0.990.74 34 OPM %3.031.35 -PBDT0.050.07 -29 PBT0.050.07 -29 NP0.420.11 282

First Published: Feb 12 2026 | 9:10 AM IST

