CARE Ratings consolidated net profit rises 29.14% in the December 2025 quarter

Sales rise 16.33% to Rs 112.12 croreNet profit of CARE Ratings rose 29.14% to Rs 35.90 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 27.80 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 16.33% to Rs 112.12 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 96.38 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales112.1296.38 16 OPM %35.9831.57 -PBDT52.6841.72 26 PBT48.9938.72 27 NP35.9027.80 29
