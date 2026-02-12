Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / CARE Ratings consolidated net profit rises 29.14% in the December 2025 quarter

CARE Ratings consolidated net profit rises 29.14% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 12 2026 | 9:10 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 16.33% to Rs 112.12 crore

Net profit of CARE Ratings rose 29.14% to Rs 35.90 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 27.80 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 16.33% to Rs 112.12 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 96.38 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales112.1296.38 16 OPM %35.9831.57 -PBDT52.6841.72 26 PBT48.9938.72 27 NP35.9027.80 29

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Amit Securities consolidated net profit rises 281.82% in the December 2025 quarter

Amarjothi Spinning Mills consolidated net profit declines 34.84% in the December 2025 quarter

Orchid Pharma reports consolidated net loss of Rs 12.61 crore in the December 2025 quarter

I G Petrochemicals reports consolidated net loss of Rs 10.86 crore in the December 2025 quarter

Andrew Yule & Company reports consolidated net loss of Rs 8.80 crore in the December 2025 quarter

First Published: Feb 12 2026 | 9:10 AM IST

Explore News

Next Story