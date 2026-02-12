Protean eGov Technologies consolidated net profit declines 1.88% in the December 2025 quarter

Sales rise 13.13% to Rs 228.87 croreNet profit of Protean eGov Technologies declined 1.88% to Rs 22.50 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 22.93 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 13.13% to Rs 228.87 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 202.31 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales228.87202.31 13 OPM %13.897.80 -PBDT44.6434.33 30 PBT33.3728.52 17 NP22.5022.93 -2
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content