Ravindra Energy consolidated net profit rises 571.56% in the December 2025 quarter

Sales rise 139.31% to Rs 127.17 croreNet profit of Ravindra Energy rose 571.56% to Rs 14.64 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2.18 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 139.31% to Rs 127.17 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 53.14 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales127.1753.14 139 OPM %25.4013.46 -PBDT26.427.19 267 PBT18.054.42 308 NP14.642.18 572
