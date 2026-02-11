Rodium Realty consolidated net profit rises 28.10% in the December 2025 quarter

Sales rise 73.12% to Rs 29.05 croreNet profit of Rodium Realty rose 28.10% to Rs 1.96 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.53 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 73.12% to Rs 29.05 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 16.78 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales29.0516.78 73 OPM %11.2922.88 -PBDT3.013.63 -17 PBT2.923.54 -18 NP1.961.53 28
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content