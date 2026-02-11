Associate Sponsors

Krypton Industries consolidated net profit rises 255.00% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 11 2026 | 9:18 AM IST
Sales rise 15.50% to Rs 12.59 crore

Net profit of Krypton Industries rose 255.00% to Rs 0.71 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.20 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 15.50% to Rs 12.59 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 10.90 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales12.5910.90 16 OPM %13.748.72 -PBDT1.320.60 120 PBT0.920.17 441 NP0.710.20 255

First Published: Feb 11 2026 | 9:18 AM IST

