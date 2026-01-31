Associate Sponsors

Servotech Renewable Power System consolidated net profit rises 60.48% in the December 2025 quarter

Last Updated : Jan 31 2026 | 9:11 AM IST
Sales decline 2.42% to Rs 211.07 crore

Net profit of Servotech Renewable Power System rose 60.48% to Rs 14.70 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 9.16 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 2.42% to Rs 211.07 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 216.30 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales211.07216.30 -2 OPM %13.277.49 -PBDT25.0914.35 75 PBT20.2812.83 58 NP14.709.16 60

First Published: Jan 31 2026 | 9:11 AM IST

