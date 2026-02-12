Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Shah Construction Company reports standalone net loss of Rs 0.42 crore in the December 2025 quarter

Shah Construction Company reports standalone net loss of Rs 0.42 crore in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 12 2026 | 1:05 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 44.94% to Rs 1.29 crore

Net Loss of Shah Construction Company reported to Rs 0.42 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 1.71 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 44.94% to Rs 1.29 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.89 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1.290.89 45 OPM %19.38-77.53 -PBDT-0.40-1.68 76 PBT-0.42-1.71 75 NP-0.42-1.71 75

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Kernex Microsystems (India) consolidated net profit declines 15.88% in the December 2025 quarter

Lincoln Pharmaceuticals consolidated net profit rises 37.70% in the December 2025 quarter

Kumar Autocast reports standalone net profit of Rs 0.50 crore in the December 2025 quarter

Sri Narayan Raj Kumar Merchants standalone net profit rises 927.59% in the December 2025 quarter

Bihariji Ispat Udyog reports standalone net loss of Rs 0.14 crore in the December 2025 quarter

First Published: Feb 12 2026 | 1:05 PM IST

Explore News

Next Story