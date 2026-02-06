Associate Sponsors

Snowman Logistics reports standalone net loss of Rs 1.87 crore in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 06 2026 | 12:52 PM IST
Sales rise 9.00% to Rs 143.72 crore

Net Loss of Snowman Logistics reported to Rs 1.87 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 0.61 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 9.00% to Rs 143.72 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 131.85 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales143.72131.85 9 OPM %15.8514.98 -PBDT17.0015.47 10 PBT-0.42-0.62 32 NP-1.87-0.61 -207

First Published: Feb 06 2026 | 12:52 PM IST

