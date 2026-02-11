Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Super Spinning Mills standalone net profit rises 927.27% in the December 2025 quarter

Super Spinning Mills standalone net profit rises 927.27% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 11 2026 | 6:32 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales reported at Rs 1.58 crore

Net profit of Super Spinning Mills rose 927.27% to Rs 1.13 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.11 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales remain constant at Rs 1.58 crore in the quarter ended December 2025 and also during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1.581.58 0 OPM %71.5276.58 -PBDT0.950.80 19 PBT0.660.50 32 NP1.130.11 927

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

RBI issues draft amendment directions for Advertising, Marketing and Sales of Financial Products and Services by Regulated Entities

Fractal Analytics IPO subscribed 2.66 times

Aye Finance IPO subscribed 97%

INR ends on muted note amid choppy equities; Dollar demand from importers

Benchmarks end flat; Nifty above 25,950 amid caution before US jobs data

First Published: Feb 11 2026 | 6:31 PM IST

Explore News

Next Story