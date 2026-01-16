Home / Markets / Capital Market News / Tata Technologies consolidated net profit declines 96.06% in the December 2025 quarter

Tata Technologies consolidated net profit declines 96.06% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Jan 16 2026 | 5:32 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 3.67% to Rs 1365.73 crore

Net profit of Tata Technologies declined 96.06% to Rs 6.64 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 168.64 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 3.67% to Rs 1365.73 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1317.38 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1365.731317.38 4 OPM %14.1217.76 -PBDT222.83256.64 -13 PBT186.83226.19 -17 NP6.64168.64 -96

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Jayatma Enterprises standalone net profit rises 150.00% in the December 2025 quarter

Polycab India consolidated net profit rises 35.87% in the December 2025 quarter

Tech Mahindra consolidated net profit rises 14.12% in the December 2025 quarter

Poonawalla Fincorp consolidated net profit rises 702.03% in the December 2025 quarter

Indo Borax & Chemicals consolidated net profit rises 2.21% in the December 2025 quarter

First Published: Jan 16 2026 | 5:32 PM IST

Explore News

Next Story