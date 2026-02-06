Associate Sponsors

Total Transport Systems consolidated net profit declines 23.99% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 06 2026 | 9:10 AM IST
Sales decline 10.87% to Rs 155.99 crore

Net profit of Total Transport Systems declined 23.99% to Rs 2.25 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2.96 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 10.87% to Rs 155.99 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 175.02 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales155.99175.02 -11 OPM %2.903.03 -PBDT4.405.00 -12 PBT3.403.95 -14 NP2.252.96 -24

First Published: Feb 06 2026 | 9:10 AM IST

