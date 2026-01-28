Associate Sponsors

TVS Holdings consolidated net profit rises 27.75% in the December 2025 quarter

Last Updated : Jan 28 2026 | 4:05 PM IST
Sales rise 32.19% to Rs 14583.15 crore

Net profit of TVS Holdings rose 27.75% to Rs 493.16 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 386.04 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 32.19% to Rs 14583.15 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 11031.99 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales14583.1511031.99 32 OPM %16.8816.45 -PBDT1825.801281.40 42 PBT1464.501021.28 43 NP493.16386.04 28

First Published: Jan 28 2026 | 4:05 PM IST

