Gagan Gases standalone net profit declines 11.11% in the December 2025 quarter

Last Updated : Jan 28 2026 | 4:05 PM IST
Sales decline 8.06% to Rs 1.71 crore

Net profit of Gagan Gases declined 11.11% to Rs 0.08 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.09 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 8.06% to Rs 1.71 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.86 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1.711.86 -8 OPM %5.856.45 -PBDT0.100.12 -17 PBT0.080.10 -20 NP0.080.09 -11

First Published: Jan 28 2026 | 4:04 PM IST

