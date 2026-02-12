Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Archidply Decor standalone net profit rises 100.00% in the December 2025 quarter

Archidply Decor standalone net profit rises 100.00% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 12 2026 | 3:06 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales decline 12.33% to Rs 10.52 crore

Net profit of Archidply Decor rose 100.00% to Rs 0.02 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.01 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 12.33% to Rs 10.52 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 12.00 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales10.5212.00 -12 OPM %4.946.17 -PBDT0.390.49 -20 PBT0.020.03 -33 NP0.020.01 100

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Euro Panel Products standalone net profit rises 35.65% in the December 2025 quarter

Lesha Industries standalone net profit rises 40.00% in the December 2025 quarter

Binny Mills reports standalone net loss of Rs 2.73 crore in the December 2025 quarter

Asia Capital standalone net profit declines 44.44% in the December 2025 quarter

Narendra Properties standalone net profit rises 900.00% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 12 2026 | 3:06 PM IST

Explore News

Next Story