Home / Markets / Capital Market News / Vaibhav Global consolidated net profit rises 40.71% in the December 2025 quarter

Vaibhav Global consolidated net profit rises 40.71% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Jan 28 2026 | 9:07 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 9.07% to Rs 1066.03 crore

Net profit of Vaibhav Global rose 40.71% to Rs 89.80 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 63.82 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 9.07% to Rs 1066.03 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 977.34 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1066.03977.34 9 OPM %12.7311.22 -PBDT137.09108.01 27 PBT111.8882.21 36 NP89.8063.82 41

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Hero Housing Finance standalone net profit rises 45.77% in the December 2025 quarter

Share India Securities consolidated net profit rises 8.04% in the December 2025 quarter

CMX Holdings reports standalone net loss of Rs 0.18 crore in the December 2025 quarter

Vishal Mega Mart consolidated net profit rises 19.11% in the December 2025 quarter

Vodafone Idea reports consolidated net loss of Rs 5286.00 crore in the December 2025 quarter

First Published: Jan 28 2026 | 9:07 AM IST

Explore News

Next Story