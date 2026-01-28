Vaibhav Global consolidated net profit rises 40.71% in the December 2025 quarter

Sales rise 9.07% to Rs 1066.03 croreNet profit of Vaibhav Global rose 40.71% to Rs 89.80 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 63.82 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 9.07% to Rs 1066.03 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 977.34 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1066.03977.34 9 OPM %12.7311.22 -PBDT137.09108.01 27 PBT111.8882.21 36 NP89.8063.82 41
