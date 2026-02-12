Vamshi Rubber standalone net profit rises 33.33% in the December 2025 quarter

Sales decline 7.82% to Rs 18.86 croreNet profit of Vamshi Rubber rose 33.33% to Rs 0.12 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.09 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 7.82% to Rs 18.86 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 20.46 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales18.8620.46 -8 OPM %3.393.52 -PBDT0.300.35 -14 PBT0.080.11 -27 NP0.120.09 33
