Venus Remedies receives marketing authorisation for Ceftazidime + Avibactam in Indonesia

Last Updated : Jan 08 2026 | 8:50 PM IST
Venus Remedies has received marketing authorisation in Indonesia for its antibiotic combination Ceftazidime + Avibactam, granted by the relevant Indonesian drug regulatory authority. This approval marks the first marketing authorisation for Ceftazidime + Avibactam for the Company in Indonesia.

The product is indicated for the treatment of serious infections caused by multi-drug resistant gram-negative pathogens, including complicated intra-abdominal infections and complicated urinary tract infections

First Published: Jan 08 2026 | 8:50 PM IST

