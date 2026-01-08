Venus Remedies receives marketing authorisation for Ceftazidime + Avibactam in Indonesia

Venus Remedies has received marketing authorisation in Indonesia for its antibiotic combination Ceftazidime + Avibactam, granted by the relevant Indonesian drug regulatory authority. This approval marks the first marketing authorisation for Ceftazidime + Avibactam for the Company in Indonesia.
The product is indicated for the treatment of serious infections caused by multi-drug resistant gram-negative pathogens, including complicated intra-abdominal infections and complicated urinary tract infections
